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НовостиОбщество14 июля 2026 8:05

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Смоленскую область

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Смоленскую область с рабочим визитом приехал глава МЧС России Александр Куренков. Это первый визит руководителя ведомства в регион в этом году — он продлится два дня. В программе — встречи с личным составом местных подразделений, выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, а также рабочие встречи с руководством области.

В ходе визита Куренков уже провёл встречу с губернатором Василием Анохиным. Обсуждали меры безопасности населения и территории, развитие реагирующих подразделений в приграничном регионе. Как отметил глава МЧС, Смоленская область требует повышенного внимания — в том числе готовности пожарно-спасательной инфраструктуры к любым нештатным ситуациям.

Губернатор доложил о работе по предотвращению природных пожаров и совершенствованию системы безопасности. Он подчеркнул, что тесное взаимодействие с региональным управлением МЧС позволяет минимизировать последствия любых происшествий, включая атаки БПЛА на объекты инфраструктуры.