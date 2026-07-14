В Починке строят детский сад на 150 мест

Фото: Правительство Смоленской области.

В городе Починок продолжается строительство нового детского сада-яслей на 150 мест. Объект возводят в рамках федеральной программы «Современный облик сельских территорий». Подрядчик завершил подготовительный этап: расчистил площадку, сделал временные дороги и смонтировал башенный кран. Фундамент уже готов, гидроизоляция выполнена на 85%. Сейчас строители возводят первый этаж — кладка стен готова на треть, также начали закладывать фундамент под котельную.

Детский сад появится в Починке в 2027 году. Он обеспечит комфортные и безопасные условия для развития и обучения юных жителей города. Кроме того, в 2026–2027 годах в регионе запланирован капремонт ещё 12 детских садов.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Смоленскую область с рабочим визитом и провёл встречу с губернатором.