В Смоленскую область в рамках проекта «Дорогами Победы» приедет делегация из Томской области

Фото: smolensk.er.ru.

Трёхдневный визит делегации включает в себя посещение Города воинской славы Вязьмы, города-героя Смоленска, а также посещение мест боевой славы в Ярцевском и Холм-Жирковском муниципальных округах. Отметим, спикер Томского регпарламента Оксана Козловская будет представлять все регионы Сибирского федерального округа в качестве председателя Совета законодателей СФО. Смоленскую делегацию возглавляет председатель областной Думы, руководитель реготделения «Единой России» Игорь Ляхов.

В среду, 15 июля, делегации посетят Вяземский округ – они побывают в Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Долг», возложат цветы у стелы «Город воинской славы», посетят мемориал «Богородицкое поле», посвященный воинам Западного и Резервного фронтов. В деревне Рыбки Сафоновского округа томская делегация возложит цветы к мемориальному комплексу «Памяти защитников Отечества». Напомним, его строительство было осуществлено в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

В четверг, 16 июля, в 10:00 состоится памятный митинг в сквере Памяти Героев в Смоленске – в нём могут принять участие все желающие. После митинга будет подписано межрегиональное Соглашение о сотрудничестве по вопросам сохранения исторической памяти в Великой Отечественной войне. Томская делегация передаст капсулу с землёй с мемориала «Монумент Славы воинам-томичам». Также планируется посещение Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора и встреча с Митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором.

В 14:00 в Культурно-досуговом центре «Губернский» (г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 4) состоится кинопоказ документального фильма «166 Сибирская бессмертная» о подвиге воинского соединения в первые месяцы Великой Отечественной войны. Ценою своих жизней бойцы и офицеры дивизии закрыли дорогу к Москве, задержав продвижение немецко-фашистских войск. Просмотр открытый – к участию приглашаются все желающие.

В пятницу, 17 июля, делегации посетят братское захоронение в деревне Петрово Ярцевского округа, а также музей-мемориал боевой славы 166-й стрелковой дивизии и Вадинского партизанского края в Холм-Жирковском округе, где состоится передача томской земли, а также торжественная церемония отбора смоленской земли с Мемориала памяти погибших воинов-сибиряков.

Отметим, межрегиональный межпарламентский проект «Единое историческое пространство: дорогами Победы» родился в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В сентябре 2025 года председатели Законодательных органов четырех регионов – трех сибирских (Томская, Кемеровская области и Алтайский край) и Псковской области – подписали Соглашение о сотрудничестве. В мае 2026 года к проекту присоединились Красноярский край, Омская и Смоленская области.