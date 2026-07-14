В Смоленске 15 июля почти на 14 часов отключат воду на трёх улицах

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июля с 9 утра до 23 часов без холодной воды останутся жители почти сотни домов на улицах Шевченко, Бабушкина, Смольянинова, Индустриальной, а также частные домовладения в деревне Новосельцы. Причина — переключение потребителей на новую водопроводную линию.

Список адресов внушительный: под отключение попадают почти все дома по нечётной стороне Шевченко с 77-А по 109-й, дома на Бабушкина (1, 1/1–1/4, 3, 3А), Смольянинова (от 1-го до 10-го) и несколько зданий на Индустриальной. Полный перечень — в официальном сообщении Горводоканала.

Для жителей организуют подвоз технической воды — справки по телефонам АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до полной промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Починке строят детский сад на 150 мест — уже готов фундамент и начали возводить стены.