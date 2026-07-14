В Смоленске на улице Маршала Конева меняют огромную трубу

Фото: Филиал РИР Энерго - Смоленская генерация.

В Смоленске стартовала масштабная замена теплосети на улице Маршала Конева. Специалисты приступили к перевооружению магистрального трубопровода диаметром 720 мм — это почти метр. Всего проложат 450 метров новых труб в пенополиуретановой изоляции, которая защищает металл от коррозии и продлевает срок службы сети до 30–50 лет. Старые трубы здесь износились до предела: в 2025 году на этом участке уже находили два крупных повреждения, а в феврале 2026 года случился новый порыв уже зимой.

От этого участка зависит теплоснабжение 313 многоквартирных домов и 31 социального объекта — детских садов, школ и больниц. Ремонт сложный: труба залегает на глубине 3,5 метра, в плотной городской застройке, рядом с другими коммуникациями. Технике почти негде развернуться, работать приходится с ювелирной точностью.

Горячей воды до 30 августа не будет по адресам на проспекте Гагарина (дома 23в, 25, 39, 46–72), улице Марии Октябрьской (8–22), Крупской (28–73), 25 Сентября, Молодёжной, Верхне-Рославльской, в проезде Маршала Конева, переулке Молодёжном и посёлке Тихвинка. Полный список — в официальном сообщении. В Филиале РИР Энерго - Смоленская генерация просят отнестись с пониманием: это время нужно, чтобы безопасно извлечь старые трубы, уложить новые и провести все испытания перед зимой.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске 15 июля почти на 14 часов отключат воду на трёх улицах — список огромный (подробнее).