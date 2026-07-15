В центре Смоленска 16 июля на восемь часов отключат воду на трёх улицах

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям нескольких домов на улицах Нахимсона, Мира и 8 Марта придётся запастись водой. В связи с ремонтом на городском водопроводе холодную воду отключат 16 июля с 9:00 до 17:00. Без воды останутся дома № 3 и 15 по Нахимсона, № 9 и 16 по Мира, а также № 20а и 20б по улице 8 Марта.

Для жителей организуют подвоз технической воды — справки по телефонам АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. В Горводоканале предупреждают: после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до полной промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что у башни Громовой в Смоленске показали мультимедийный проект «Семьи небесные. Воздух» с оркестром, хором и древним дудуком.