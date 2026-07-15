В Смоленской области за сутки горели квартиры, гараж с машинами и хозпостройка

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарные несколько раз выезжали на тушение. В Смоленске на улице Кутузова загорелась квартира — подробности уточняются. В посёлке Озёрный Духовщинского округа огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. В деревне Грязенять Рославльского округа горели гараж и два автомобиля. В Вязьме на Калинина загорелась стиральная машина в квартире — хозяева справились сами до приезда пожарных, прибор повреждён на площади 1 квадратный метр.

В Хиславичах выезжали на короткое замыкание — помощь не потребовалась.