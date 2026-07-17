За сутки в Смоленской области горели гараж, две постройки и дважды мусор

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарные несколько раз выезжали на тушение. В Гагарине на улице Строителей загорелся гараж — повреждён потолок, помещение закопчено. В деревне Балахоновка Шумячского округа и во 2-м Кооперативном переулке Рудни горели бесхозное строение и надворная постройка — обе уничтожены огнём полностью. Также дважды тушили мусор.

В Смоленске на улице Свердлова столкнулись легковушка и мотоцикл — пострадавших нет.

На Десногорском водохранилище местные жители подняли тело 40-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.