В Печерске строят техношколу «Феникс» на 726 учеников — готовность уже 55%

Фото: Правительство Смоленской области.

В селе Печерск Смоленского района продолжается строительство современного образовательного центра — техношколы «Феникс». Она рассчитана на 726 учеников и откроет доступ к робототехнике, анализу данных, машинному обучению, 3D-печати и другим востребованным направлениям. Новая школа разгрузит действующие учреждения и создаст условия для обучения детей из более чем 3 тысяч семей.

Строительная готовность объекта — 55%. Полностью завершён конструктив здания, смонтированы внешние сети газо- и водоснабжения, установлены модульная котельная и тепловой пункт. Сейчас рабочие монтируют внутренние инженерные сети и лифты, делают кровлю, вентилируемый фасад и внутреннюю отделку. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Проект реализуется при поддержке правительственной комиссии по региональному развитию с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. На него направлено свыше 1,5 млрд рублей.