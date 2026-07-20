В Смоленске показали фильм о сибиряках, сдержавших врага под Вязьмой в 1941-м

Фото: smolensk.er.ru.

В КДЦ «Губернский» прошёл предпремьерный показ документальной ленты «166-я Сибирская бессмертная». Фильм посвящён 166-й стрелковой дивизии, сформированной в Томске. Летом и осенью 1941 года именно эти бойцы 75 дней сдерживали наступление фашистов на смоленской земле, сорвав планы быстрого захвата Москвы. Большинство из них погибли, выжившие ушли в партизаны.

Картина стала частью межрегионального проекта «Единое историческое пространство: Дорогами Победы». Автор — томский краевед Игорь Крамаренко. В основе фильма — архивные документы, письма, воспоминания и материалы поисковых экспедиций. Своими историями поделилась и дочь маршала Конева — Наталия Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы.

Автор фильма признался: мечта снять эту ленту родилась ещё в 1984 году, когда он студентом приезжал в Смоленскую область строить мемориал бойцам дивизии. Председатель облдумы Игорь Ляхов назвал фильм «правдой о трагедии войны и цене Победы». В рамках мероприятия ему вручили памятный знак «Герб Томской области» за вклад в межрегиональное сотрудничество.

Делегация из Томска продолжает визит: 17 июля они посетят мемориалы в Ярцевском и Холм-Жирковском округах.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске впервые прошёл массовый сплав на сапбордах по Днепру — более 300 участников.