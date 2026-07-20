Глава МЧС, «Орлёнок» и «Славянский базар»: чем запомнилась неделя в Смоленской области

Фото: Правительство Смоленской области.

Уходящая неделя выдалась насыщенной на события. В Смоленскую область с рабочим визитом приехал глава МЧС России Александр Куренков. Обсуждали развитие пожарно-спасательной инфраструктуры в приграничном регионе. В ближайшие годы планируют обновить ведомственные объекты, укрепить учебную базу и расширить возможности для подготовки спасателей. Также на выездном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрели перспективы гражданской обороны с учётом опыта СВО.

В Красном Бору после многолетнего долгостроя официально открыли детский центр «Орлёнок». Первыми его гостями стали 100 активистов «Движения Первых». В 2026 году здесь проведут 9 профильных патриотических и спортивных смен.

А ещё Смоленск был представлен на юбилейном «Славянском базаре» в Витебске — фестиваль собрал рекордное число участников: около 8 тысяч артистов из 52 стран. От нашего региона выступил Смоленский русский народный оркестр имени Дубровского.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске показали фильм «166-я Сибирская бессмертная» — о подвиге бойцов, сдержавших врага под Вязьмой.