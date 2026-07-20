Томская делегация завершила визит на Смоленщину — обменялись землёй и памятью о войне

Фото: smolensk.er.ru.

Делегация Томской области провела заключительный день маршрута «Дорогами Победы» по Ярцевскому и Холм-Жирковскому округам. Гости посетили братское захоронение в деревне Петрово, где покоятся более 5,5 тысяч советских солдат. Для спикера томского заксобрания Оксаны Козловской это место имеет личное значение — здесь похоронен её родной дядя.

Главной точкой маршрута стала деревня Верховье. Здесь в 1941 году сражалась 166-я стрелковая дивизия, сформированная в Томске. Из 15 тысяч бойцов домой вернулись единицы — выжившие ушли в партизаны. В 2024 году мемориальный комплекс обновили: благоустроили территорию, создали партизанскую деревню и реконструировали музей.

Фото: smolensk.er.ru.

Кульминацией стало торжественное вручение капсул с землёй — Смоленская и Томская области обменялись священной землёй с мест боёв. Председатель облдумы Игорь Ляхов подчеркнул: важно сохранять правду о войне для новых поколений, а молодёжь активно включается в эту работу.

За три дня делегация посетила ключевые мемориалы, представила фильм о сибирской дивизии и подтвердила: память о войне не имеет границ.