В Смоленске построят новую пешеходную лестницу и настил

Фото: Администрация г. Смоленска.

Одно из ключевых изменений для горожан — новый пешеходный маршрут, который соединит улицы Бакунина и Красина с улицей Дзержинского и выходом на Большую Краснофлотскую. Протяжённость настила составит 130 метров, там появятся зоны отдыха, скамейки, урны и освещение. Работы планируют завершить до конца августа.

Также на минувшей городской планерке обсудили дворы. В следующем году стартует масштабная программа ремонта дворовых территорий. Уже в этом году во всех дворах Ленинского района появятся новые светильники, готовятся контракты на освещение в Заднепровском и Промышленном районах. Сейчас вместе с Госжилинспекцией составляют список дворов для первоочередного ремонта.

Ещё одна тема — борьба с опасными растениями. К борщевику добавился клён ясенелистный — он вытесняет местные виды, вызывает аллергию, его ломкая древесина опасна для проводов и коммуникаций. За общественные территории ответит «Зеленстрой», с частными собственниками будут работать адресно.

Продолжают ремонт фасадов: завершены работы по 8 адресам, ещё по 13 ведутся, на улице Воробьева объявили конкурсы по 18 домам.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что томская делегация завершила визит на Смоленщину — обменялись землёй и памятью о войне.