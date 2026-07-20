Смоленским предпринимателям помогут кредитами и лизингом

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Региональная система поддержки бизнеса объединяет федеральные и местные инструменты — от льготных кредитов до субсидий на оборудование. Предприниматели из приоритетных отраслей (производство, логистика, IT, туризм, креативные индустрии) могут получить кредит от 500 тысяч до 500 миллионов рублей по ставке «ключевая + 3%» через 73 банка-партнёра, сообщает Правительство Смоленской области.

Для обновления мощностей действует программа льготного лизинга: ставки 6% на российское оборудование, 8% — на импортное. Сумма — от 3 до 100 миллионов рублей, срок — до 5 лет. Также можно компенсировать до 80% первоначального взноса по лизингу (до 7 миллионов рублей) через областные субсидии.

Также доступны микрозаймы до 5 миллионов рублей (ставка 5–15%), поручительства до 25 миллионов и займы от Фонда развития промышленности.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области до конца года откроют новые спортобъекты — залы, комплексы и площадки ГТО (подробнее).