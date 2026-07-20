В Смоленске конфликт в ресторане закончился убийством

Фото из архива. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июля на улице Багратиона обнаружено тело 31-летнего смолянина с ножевыми ранениями. По данным полиции, погибший отдыхал в ресторане, поссорился с незнакомцем, драка продолжилась на улице. Оппонент нанёс ему не менее двух ударов ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Подозреваемого задержали — им оказался 24-летний житель Карелии. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фигурант заключён под стражу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоленским предпринимателям помогут кредитами и лизингом: ставки от 6% и субсидии до 7 миллионов рублей.