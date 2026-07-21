В Смоленске 23 июля отключат воду на Трамвайном проезде и Хлебозаводском переулке

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с технологическими работами на водопроводной линии холодную воду отключат 23 июля с 9:00 до 20:00. Без воды останутся жители Трамвайного проезда (дома № 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 11), Хлебозаводского переулка (№ 7, 7а, 9, 16, 18, 20), а также домов № 7а, 13, 28б по улице 25 Сентября и № 14а по улице Румянцева.

Для жителей организуют подвоз технической воды — справки по телефонам АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. В Горводоканале предупреждают: после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до полной промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске построят новую пешеходную лестницу и настил — свяжут три улицы до конца августа.