В Смоленске стартовал Всероссийский слёт многодетных семей — 50 участников из 10 регионов

Фото: Правительство СО.

Слет приурочен ко Дню многодетной семьи. В этом году слёт впервые проходит в Смоленске — и это символично: в 2026-м город носит звание Молодёжной столицы России.

Участниками стали 50 человек — представители многодетных семей и общественные деятели из Тывы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Московской областей и других регионов. Главная цель — обмен опытом, укрепление семейных традиций и формирование позитивного образа многодетной семьи.

Накануне прошли торжественное открытие и экскурсия по вечернему Смоленску. 21 июля участники посетят Свято-Успенский собор, встретятся с митрополитом Исидором и примут участие в молебне. Центральное событие — фестиваль «Семья в сердце Молодёжной Столицы» на Массовом поле в Лопатинском саду: концерты, мастер-классы, спорт, тренинги. Завершится слёт 22 июля круглым столом «Большая семья – большие возможности» в центре «Пушкинский».