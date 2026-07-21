В Смоленской области за сутки произошло четыре ДТП, в которых погибли пять человек

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Починковском округе на трассе Р-120 у деревни Васьково лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка — три человека погибли, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. В Смоленске на территории ГСК «Сигнал-2» опрокинулся легковой автомобиль — спасатели деблокировали двоих погибших. Ещё две аварии произошли на трассе М-1 в Сафоновском округе и на улице Седова в Смоленске — пострадавших нет.

В Сафонове на улице Сенная загорелась пристройка к жилому дому. В Десногорске подгорала пища, помощь спасателей не потребовалась. Также один раз огнеборцы выезжали на горение мусора. Из реки Касня в Новодугинском округе подняли тело мужчины.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске стартовал Всероссийский слёт многодетных семей: 50 участников из 10 регионов.