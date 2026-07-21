В Смоленске на девяти улицах выкосят траву 21 июля

Фото из архива. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смоленские коммунальщики сегодня, 21 июля, проведут масштабную уборку города: бригады выйдут косить траву на девяти улицах, а параллельно займутся мойкой остановок и уборкой обочин. В планах — улицы Памфилова, Раевского, Маршала Конева, Бакунина, Красина, Парижской Коммуны, Студенческая и Дзержинского.

Особое внимание обещают уделить местам, где бурьян разросся сильнее всего — по словам местных жителей, на некоторых участках трава уже выше пояса, что закрывает обзор водителям на выездах и создает дискомфорт пешеходам. Кроме покоса, рабочие займутся подметанием прилотковых зон и сбором мусора на улицах Маршала Конева и Тенишевой.

Отдельный фронт работ — очистка остановочных павильонов и столбов от грязи и старых объявлений. Это сделают на 2-м Краснофлотском переулке, на улице Мало-Краснофлотской, Досуговском шоссе, а также в поселке Вишенки. По словам дорожников, после дождей в этих местах скопилось особенно много грязи.

В администрации уточнили, что работы продлятся весь световой день и, если погода не подведет, основные улицы приведут в порядок уже к вечеру.