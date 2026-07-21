В Смоленской области за полгода родились 295 детей в многодетных семьях

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года в Смоленской области в многодетных семьях родились 295 детей. При этом 181 семья стала многодетной впервые.

Особенно примечательно, что 11 многодетных семей пополнились сразу двойняшками. А в двух семьях на свет появился девятый по счету ребенок.

Всего с января по июнь в регионе зарегистрировано более 2,5 тысячи новорожденных, и каждый восьмой из них — в семье, где уже растут двое или больше детей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске стартовал Всероссийский слёт многодетных семей — 50 участников из 10 регионов (подробнее).