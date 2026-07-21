В Смоленске Анатолий Овсянкин поздравил многодетные семьи с праздником

Фото: Смоленский городской Совет.

Сегодня, 21 июля, в Смоленской области впервые отмечают День многодетной семьи. Праздник был учрежден в 2025 году по инициативе фракции «Единой России» в Смоленской областной Думе и поддержан губернатором. С поздравлением к жителям региона обратился председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

В своем обращении Анатолий Овсянкин отметил, что укрепление семейных традиций, формирование позитивного образа многодетной семьи и развитие духовно-нравственных ценностей остаются приоритетными задачами. В регионе вводятся новые меры поддержки материнства и многодетности, открываются центры помощи семьям, реализуются проекты в рамках программы «Единой России» «Крепкая семья».

- От всей души поздравляю и благодарю наши смоленские многодетные семьи, желаю им крепкого здоровья, гармонии, мира и благополучия. Будьте счастливы, и пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, радостью, улыбками детей и поддержкой родных и близких, - сказал Анатолий Овсянкин.

По данным управления ЗАГС, за первое полугодие 2026 года в Смоленской области в многодетных семьях родились 295 детей, 181 семья стала многодетной впервые, а 11 семей пополнились двойняшками.