Смоляне за полгода позвонили на номер 122 более 211 тысяч раз

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Единый контакт-центр Правительства Смоленской области за первое полугодие 2026 года обработал более 211 тысяч входящих звонков — это вопросы, с которыми жители обращались к операторам. Кроме того, специалисты совершили свыше 167 тысяч исходящих вызовов в рамках опросов об оценке качества услуг. Итоги работы центра сообщили в областном правительстве.

Самой популярной темой стало здравоохранение — 147 тысяч обращений. Смоляне звонили, чтобы записаться к врачу или вызвать доктора на дом. На втором месте — консультации по услугам МФЦ, таких звонков принято свыше 43 тысяч. Еще 16 тысяч раз жители обращались по вопросам работы светофоров и технической поддержки пользователей.

Отдельно с 6 по 10 февраля работала горячая линия по коммунальным авариям. За пять дней операторы обработали больше 2 тысяч обращений и сразу направляли их в оперативный штаб для решения проблем.

Губернатор Василий Анохин отметил, что главная задача проекта — сделать услуги для жителей удобнее и доступнее. Кроме того, в центре провели опросы почти 167 тысяч граждан: 159 тысяч из них оценивали работу медучреждений, 36 тысяч родителей — качество образования в школах и колледжах, около 1,9 тысячи посетителей МФЦ — получение госуслуг.