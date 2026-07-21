Смолянам списали налогов на 220 миллионов рублей

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленской области в 2026 году общая сумма налоговых льгот для жителей превысила 220,3 млн рублей — это на 19,2 % больше, чем годом ранее. Льготы получили пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей. Данные о поддержке сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Больше всего льгот предоставлено по налогу на имущество — ими воспользовались 242 тысячи человек. По земельному налогу поддержку получили 143 тысячи жителей, по транспортному — более 15 тысяч. При этом 99,7 % всех льгот (26 306 случаев) назначили в проактивном порядке: людям не пришлось никуда обращаться и собирать справки — всё сделали автоматически на основе данных межведомственного обмена.

Всего в регионе насчитывается свыше 589 тысяч плательщиков налога на имущество, 289 тысяч — земельного и 239 тысяч — транспортного. Общая сумма исчисленных имущественных налогов в этом году составила почти 2,2 млрд рублей.

Отдельно в областном правительстве напомнили, что для участников СВО действует 58 бессрочных мер поддержки. Оформить их можно онлайн через портал Госуслуг или в МФЦ, а большинство выплат и льгот для бойцов также назначаются автоматически.