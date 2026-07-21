В Ельнинском округе готовятся к Вахте Памяти с 600 участниками

Фото: пресс-службы регионального отделения «Единой России».

В Ельнинском округе прошло заседание оргкомитета по подготовке к 28-й учебно-тренировочной Вахте Памяти, которая пройдет с 14 по 22 августа. Ожидается, что в масштабной поисковой экспедиции примут участие около 600 человек, в том числе молодежь из Республики Беларусь. Итоги совещания «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

На встрече обсудили выбор места для лагеря, работу медпункта, автолавки, дежурного транспорта и обеспечение безопасности. Руководитель поискового отряда «Славяне» Нина Куликовских рассказала, что ежедневно кроме поисковых работ будет проходить школа поисковиков с теоретическими занятиями. Также запланированы вечер встречи с жителями округа и молодежью в рамках проекта «Связь поколений», акции «Доброхоты» по благоустройству памятников и «Забота» с подарками для многодетных семей.

Отдельное внимание уделят экскурсиям для участников из других регионов и приему родственников погибших, чьи имена удастся установить по найденным медальонам. Глава округа Николай Мищенков подчеркнул, что мероприятие нужно провести на достойном уровне, отдавая дань уважения подвигу героев.

Председатель Смоленской облдумы Игорь Ляхов отметил, что Ельнинский округ богат событиями начала Великой Отечественной войны, здесь базируется 144-я Ельнинская гвардейская дивизия, которая сейчас выполняет боевые задачи в Луганской и Донецкой республиках. В ходе всей поисковой вахты планируется захоронить останки 220 бойцов, установлены имена 19 из них, шестеро уже переданы на родину.