Клещи в Смоленской области покусали уже 1474 человека

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С начала года по 21 июля в Смоленской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 1474 человека. Только за последнюю неделю зафиксировано 74 случая, из них 19 — дети. Такие данные «Комсомольской правде» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовали 489 клещей, снятых с людей. Опасные инфекции обнаружены в 137 случаях: иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — у 118, гранулоцитарный анаплазмоз человека — у 18, моноцитарный эрлихиоз человека — у одного. Без лечения эти болезни могут давать осложнения на суставы, сердце и нервную систему.

Сдать клеща на анализ можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». Телефон для справок: 8 (4812) 30-42-04.