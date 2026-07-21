На улице Зои Космодемьянской в Смоленске кладут финальный слой асфальта

Фото: Смоленскавтодор.

В Смоленске продолжаются ремонтные работы на улице Зои Космодемьянской в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты СОГБУ «Смоленскавтодор» уже приступили к устройству финального, верхнего слоя дорожного покрытия на участке протяженностью 0,575 км. О ходе работ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Улица имеет социальную значимость: по ней проходит маршрут к средней школе №21 имени Н.И. Рыленкова и детскому саду №57. Параллельно с обновлением проезжей части дорожники обустраивают тротуары, а также укладывают тактильную плитку и монтируют перильные ограждения для безопасности пешеходов.

В «Смоленскавтодоре» отметили, что после завершения всех работ обновленная улица станет значительно безопаснее для автомобилистов и пешеходов, особенно для учащихся, их родителей и сотрудников учебных заведений.

Ранее губернатор Василий Анохин сообщал, что в областном центре ремонт также идет на улицах Попова, Маршала Жукова, Мира, проспекте Строителей и 2-м Верхнем Волоке. Работы выполняются не только на проезжих частях, но и на тротуарах.