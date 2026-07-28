Свернуть к морю или уехать в горы?

Фото: предоставлено ООО “Динамика”.

OMODA C5 создан именно для таких решений — спонтанных маршрутов, долгих трасс и уверенности на любом покрытии.

Клиренс 190 мм — не боится ни грунтовок, ни разбитых просёлков.

Два варианта привода: передний (1.5 турбо, 147 л.с., вариатор CVT) или полный (1.6 турбо, 150 л.с., 7-ступенчатый «робот») — отличная динамика и экономичность.

Полный привод — 6 режимов движения: Снег, Грязь, Спорт, Комфорт, Эко, 4х4. Подстраиваете привод под любую дорогу.

Камера 540° — видно всё вокруг и даже под колёсами. Парковка в лесу или городе — без сюрпризов.

Дорожный просвет, умная электроника и надёжная подвеска — OMODA C5 готов к любым летним путешествиям.

Официальный дилер OMODA: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 44 8 (4812) 28-02-65

Познакомиться с модельным рядом OMODA: https://clck.ru/3Qgm99

VK: https://clck.ru/3QgmKX

Официальный клуб владельцев OMODA: https://t.me/omoda5club

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