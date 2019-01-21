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В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.

В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
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