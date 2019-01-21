В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.