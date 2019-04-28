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Смоляне празднуют праздник Пасхи

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.

Смоляне празднуют праздник Пасхи. ФОТО: Смоленская митрополия.
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