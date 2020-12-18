Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 декабря: в регионе зафиксирован антирекорд по числу заболевших

У 154 жителей региона зафиксирован COVID-19. Фото: департамента здравоохранения Смоленской области.

В Смоленской области зарегистрирован очередной суточный антирекорд по числу заболевших – у 154 жителей региона зафиксирован COVID-19. К счастью, на этот раз обошлось без трагических новостей. В то же время за сутки выздоровели 210 человек.

Сутки ранее COVID-19 был выявлен на 11 территория региона. Больше всего заболевших – 102 – в городе Смоленске. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6818 человек, из них 5328 – в режиме самоизоляции, 1490 – в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее сотрудники департамента здравоохранения Смоленской области сообщил, что администрация Кардымовского района выделила медикам автомобильный транспорт.

– Машины позволяют сократить время прибытия врачей к пациентам с коронавирусной инфекцией, которым нужна срочная медицинская помощь. Это очень важно для оказания своевременной и эффективной помощи населению района, – отмечают в департаменте.

Транспорт выделен в рамках организации доставки лекарственных препаратов пациентам с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.