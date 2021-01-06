Страшное ДТП с участием ВАЗ-2115 и Hyundai произошло в 20.40 5 января на 16 километре юго-западного обхода города Смоленска. Погибли 4 женщины и 2 мужчин - водители обеих транспортных средств, врезавшихся друг в друга, пассажирка ВАЗ и 3 пассажира второго автомобиля. Четвертая пассажирка иномарки госпитализирована.Из-за большого числа пострадавших региональный следком инициировал вопрос о передаче материалов проверки в органы СК.Следователи уже возбудили уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.На месте случившегося продолжают работать следователи, полицейские, спасатели.- Сотрудники СК проводят тщательный и детальный осмотр места ДТП, фиксирует следы аварии, изымают необходимые для исследования образцы и другие предметы и документы, имеющие значение для установления причин аварии, - сообщила «КП» официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева.Очевидцы рассказывают разные версии случившегося. Среди наиболее популярных – превышение скорости, гололед, недостаточная видимость на дороге и выход на проезжую часть животного.Официальная причина аварии пока не установлена.- Удар был такой силы, что сложилось впечатление, что в машины въехала фура, - пишут свидетели страшной аварии в соцсетях. - В голове не укладывается, просто ужас.