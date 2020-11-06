В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли пятеро детей и двое взрослых. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

ЧП произошло в ночь (0:40) на 6 ноября на улице Калужская в Ельне. Открытый огонь в доме 6х8 пять огнеборцев на двух автоцистернах тушили более получаса. Полностью справиться со стихией удалось к 01.27.

Тела пятерых детей – от 2-х до 11-ти лет – и двоих взрослых были обнаружены после тушения пожара. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу.

В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли пятеро детей и двое взрослых. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

– На учёте в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно, – прокомментировала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова. – Следователи и криминалисты работают на месте случившегося и устанавливают причину пожара и причину смерти людей.

Также, как отметила представитель СКР, следователями будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних и всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка.