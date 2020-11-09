Пожар в Ельне: в жилом доме взорвался газовый баллон. Фото ГУ МЧС России по Смоленской области.

Выживший мужчина – Михаил, молодой отец многодетной семьи. В пожаре он потерял жену и четверых детей, младшим – двойняшкам – было всего по году. Также в доме находилась их бабушка вместе со своим 11-летним сыном. Все семеро сгорели в частном жилом доме. Их тела обнаружили пожарные во время разбора завалов.

По словам соседей, семья переехала в дом совсем недавно. Михаил работал на пилораме, не употреблял алкоголь и любил своих близких. Супруга отличалась вежливостью, воспитывала детей.

Точную причину трагедии пока не называют, но предположительно, страшный огонь мог разгореться из-за газового баллона, который находился в доме. Сначала возникло замыкание, а потом взрыв, сообщает в телесюжете «ГТРК Смоленск».

- Во время взрыва глава семейства находился на улице, выбежал, чтобы позвать на помощь. После огонь уже было не остановить, - говорится в сюжете.

Напомним, чтобы потушить пламя пожарным понадобилось немало времени. Сам Михаил был доставлен с ожогами в больницу.