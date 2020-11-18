Зеленое богатство

Почти два года в регионе восстанавливают лес по федеральному проекту. Фото: предоставлено героем публикации.

Почти два года в регионе восстанавливают лес по федеральному проекту. Удастся ли когда-нибудь уравнять площади восстанавливаемых лесов с теми, которые ежегодно исчезают из-за рубок, пожаров и вредителей?

О проделанной работе и проблемах, с которыми приходится сталкиваться, рассказал заместитель начальника департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания Александр Царьков.

Появление проекта «Сохранение лесов» было весьма своевременным не только для нашего региона, но и всей страны в целом. Он необходим, чтобы вдохнуть в лесное хозяйство новые силы. Ведь на наших глазах с глобальным потеплением стремительно расширяется география лесных пожаров, множатся популяции лесных насекомых-вредителей и расширяются ареалы их распространения. Кроме того, мы понимаем: для того, чтобы пресекать незаконные вырубки лесов или оперативно реагировать на пожар, необходимо обеспечить достаточный надзор, а для этого в лесничествах элементарно не хватает ни техники, ни людей.

Главная задача, которая стоит перед лесным хозяйством сегодня, — сохранить наш лес. Иными словами, сделать так, чтобы росло его не меньше, чем сгорает, вырубается и гибнет от насекомых-вредителей. Эта задача и стала целью Федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В 2020 году лесоводы Смоленщины достигли показателя отношения площади восстановления лесов к площади вырубленных и погибших — 80%, к 2024 году он должен вырасти до 100%. Задача амбициозная, но с ней необходимо справиться. Регионы должны выстроить такую систему лесовосстановления, чтобы возродить каждый гектар, на котором не стало леса. А сама акция по восстановлению зелёных насаждений привлекла внимание общественности к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, сформировала культуру экологически ответственного поведения по отношению к лесу.

Что вырастим?

За два года действия Федерального проекта «Сохранение лесов» удалось достичь хороших результатов: в 2019 году лесовосстановительные мероприятия планировали провести на площади 5800 га, но на практике план перевыполнили — лесовосстановление выполнено на площади 7473 га. В 2020 году в планах восстановить 6500 га. На сегодняшний день выполнено 6865 га и работы ещё ведутся.

Ежегодно в лесных питомниках Смоленской области производят для посадки лесных культур пять — шесть миллионов стандартных сеянцев и саженцев деревьев хвойных пород, преимущественно ели. Но, как показала практика, региону нужно больше. Арендаторы лесных участков закупают недостающий районированный посадочный материал в соседних областях, в основном из питомников Тверской области, а посадочный материал с закрытой корневой системой — из Псковской области.

Как защитим?

Наибольшую угрозу лесам приносят не чёрные лесорубы, как принято полагать, а лесные пожары. В этом году лесопожарный сезон завершился в конце октября. А продлился он 211 календарных дней. Основная причина пожаров в весенний период — сельхозпалы. Неиспользование сельскохозяйственных земель по целевому назначению и неисполнение их собственниками требований пожарной безопасности приводит к массовым палам сухой растительности. Зачастую природные пожары переходят на земли лесного фонда.

Крупное ЧП на территории региона произошло 13 апреля в Ершичском районе, когда сельхозпал большим фронтом с разных сторон перешёл в лесной массив. Высота огня достигала 6 метров, а пламя прошло площадь, превышающую размеры 66 футбольных полей! Почти двое суток на месте работали пожарные.

Работу по тушению пожара осложняли погодные условия — высокая температура воздуха, длительное отсутствие осадков, а также сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению пламени. Стихию удалось победить с большим трудом.

Заместитель начальника департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания Александр Царьков отмечает, что всего за сезон 2020 года на территории региона произошло 25 лесных пожаров. Пострадала территория площадью 92,88 га. Лесные пожары зарегистрированы в Ершичском, Гагаринском, Монастырщинском, Демидовском, Руднянском, Велижском, Смоленском, Краснинском, Шумячском, Кардымовском, Ярцевском, Холм-Жирковском, Вяземском, Дорогобужском районах. Причинами возгораний в 60% случаев стал переход огня в лес с земель иных категорий и в 40% — нарушения правил пожарной безопасности со стороны жителей региона.

Чтобы снизить до минимума риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, сотрудники региональной системы охраны лесов провели целый комплекс профилактических мероприятий — было проложено свыше 700 км противопожарных минерализованных полос, прочищено более 511 км просек, установлены противопожарные шлагбаумы и преграды, агитационные стенды, благоустроены зоны отдыха в лесах.

— Для своевременного предупреждения, обнаружения на начальных стадиях и быстрой ликвидации очагов возгораний проводилось патрулирование территории лесного фонда, — говорит Александр Царьков, — использовались камеры видеонаблюдения, беспилотный летательный аппарат.

Также на протяжении всего пожароопасного периода круглосуточно работала Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. В ведомство стекалась информация и сообщения о лесных пожарах и фактах нарушения лесного законодательства, функционировала система видеомониторинга «Лесохранитель», включающая в себя 15 камер, которые обеспечивают наблюдение за наиболее ценными и стратегически важными участками лесных массивов.