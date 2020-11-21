Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 ноября: 211 выздоровевших за сутки

Врачи помогли справиться с болезнью 211 жителям региона. Фото: pixabay.com.

136 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, двое погибли. Выздоровели 211 человек. Столичный Оперативный штаб обновил карту по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Отметим, последние несколько дней ежедневно медики выявляют больше 100 заболевших, также в регионе имеют место быть смертельные исходы.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее отмечалось, что по области под медицинским наблюдением находятся 5212 человек, из них 3901 - в режиме самоизоляции, 1311 - в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях. В то же время у 31 319 человек медицинское наблюдение снято.

За все время наблюдений проведено 202 495 лабораторных исследований. Тесты делают в 6 государственных учреждениях и ряде частных клиник.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, чтобы результаты теста были готовы за 48 часов. Однако, как пишут смоляне в соцсетях, это требования выполняют не все лаборатории.