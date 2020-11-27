Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 ноября: Covid-19 наносит удар тридцатилетним

Covid-19 подтвердили еще у 128 человек. Фото: pixabay.com.

На Смоленщине продолжает расти заболеваемость Covid-19. Но, по заверениям властей, вирус находится под контролем – в больницах региона около 10-20 процентов коек свободны.

За минувшие сутки положительные тесты получили 128 человек, один пациент погиб. С больничного выписаны 118 жителей региона.

Главный санитарный врач региона Лариса Сидоренкова сообщила, что наиболее высокий прирост заболеваемости отмечен среди населения среднего возраста – старше 30-39 лет. В свою очередь, среди смолян 50+ наметилась тенденция к снижению заболеваемости.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Чаще всего заражение происходит в семье – почти половина людей, болеющих COVID-19, подхватили его от родных или близких. По-прежнему, по словам Ларисы Сидоренковой, большая часть инфицированных – женщины (свыше 60%).