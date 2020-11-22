Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 ноября: два новых погибших

Еще два человека умерли от Covid-19 в Смоленской области Фото: pixabay.com

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Смоленщине поделился свежей статистикой новых случаев заражения, выздоровления и смертей.

За минувшие сутки в регионе подтвердились 134 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 27 человек. Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложнений двое.

Всего в регионе подтвердилось заражение Covid-19 у 11 318 человек, из них выздоровели 8 076, умерли 269. В коронавирусной статистике не отображаются пациенты с подтвержденным инфицированием, если основными причинами смерти у них были иные, кроме коронавируса и вызванных им осложнений, заболевания.

Отметим, последние несколько дней ежедневно медики выявляют больше 100 заболевших, также в регионе имеют место быть смертельные исходы.

Напомним, 21 ноября 211 человек победили вирус.