Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 ноября: Роспотребнадзор обратил внимание на распространенность Covid-19

105 заболевших выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

105 заболевших выявлено в Смоленской области за последние сутки. Два пациента погибли. 121 смогли справиться с болезнью.

Общее число заболевших и тех, кто перенес COVID-19, превысило отметку в 11,5 тысяч человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания членов координационного совета по борьбе с COVID-19 назвала регионы с самыми высокими показателями по коронавирусу. Смоленская область попала в число лидеров по показателю распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время стационары переполнены – сутки ранее отмечалось, что в больницах находятся 1340 человек.

В тоже время, из-за роста числа заболевших ФОМС напомнил порядок обследования на СОVID-19. Так, тест бесплатно по направлению лечащего врача могут сделать те жители региона, у которых есть признаки респираторной инфекции, с диагнозом внебольничная пневмония или же симптомами, не исключающими COVID-19, а также перед плановой госпитализацией в стационар.