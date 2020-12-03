Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 декабря: поликлиники получили бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

144 пациента с COVID-19 выявлено за последние сутки в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

144 пациента с COVID-19 выявлено за последние сутки в Смоленской области. 111 человек выписаны с больничного. Столичный Оперативный штаб рассказал о распространении коронавируса в регионе.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4908 человек, из них 3441- в режиме самоизоляции, 1467- в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее поликлиники региона получили запас бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Капли и таблетки упакованы в пакеты, набор лекарств зависит от состояния больного.

Препараты пациентам доставляют медицинские работники и волонтеры. Лекарства уже выданы более 600 пациентам.