Коронавирус в Смоленской области на 2 августа: «плюс» 25 заболевших

25 человека заболели коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, сообщает столичный Оперативный штаб. В то же время 63 человека полностью побороли болезнь.

За все время наблюдений вирус обнаружен у 5705 человек, 4235 выздоровели, 101 погиб.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Власти продолжают снимать ограничительные меры, введенные весной из-за пандемии. Ранее открылись детские сады, разрешены собрания, отменена изоляция для пожилых людей, а на культурные, выставочные и просветительские мероприятия теперь можно пропускать 150 человек - из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Остальные запреты действуют до 10 августа.