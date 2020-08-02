2020-08-02T11:27:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 2 августа: «плюс» 25 заболевших

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 2 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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25 человека заболели коронавирусом в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.25 человека заболели коронавирусом в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.
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25 человека заболели коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, сообщает столичный Оперативный штаб. В то же время 63 человека полностью побороли болезнь.

За все время наблюдений вирус обнаружен у 5705 человек, 4235 выздоровели, 101 погиб.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Власти продолжают снимать ограничительные меры, введенные весной из-за пандемии. Ранее открылись детские сады, разрешены собрания, отменена изоляция для пожилых людей, а на культурные, выставочные и просветительские мероприятия теперь можно пропускать 150 человек - из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Остальные запреты действуют до 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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