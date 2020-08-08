Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 августа: открыты кафе, ТРЦ и гостиницы

Смоленская область вышла в третий этап снятия ограничений. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки 20 человек получили положительный тест на COVID-19, двое не смогли справиться с болезнью и погибли, а 43 выздоровели.

Смоленская область вышла в третий этап снятия ограничений. Фото: стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за все время наблюдений инфекция выявлена у 5806 пациентов, 4529 человек выздоровели, летальных исходов - 108. Сегодня в общей сложности в больницах региона находятся около 300 человек.

Между тем, Смоленская область вышла в третий этап снятия ограничений. Такое решение принял губернатор Алексей Островский, опираясь на анализ эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, при соблюдении требований Роспотребнадзора разрешается:

- кататься на аттракционах, посещать кинотеатры, бассейны и сауны:

- разрешена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, увеселительных заведений;

- разрешено открыть гостиницы, детские лагеря, дома отдыха и др.;

- полностью отменяется изоляция в домашних условиях для людей, постоянно находящихся на территории региона;

- разрешена работа образовательных учреждений и секций.