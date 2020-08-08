Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 августа: открыты кафе, ТРЦ и гостиницы

Смоленская область вышла в третий этап снятия ограничений. Фото: из архива издания.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки 20 человек получили положительный тест на COVID-19, двое не смогли справиться с болезнью и погибли, а 43 выздоровели.
Смоленская область вышла в третий этап снятия ограничений. Фото: стопкоронавирус.рф.
Таким образом, за все время наблюдений инфекция выявлена у 5806 пациентов, 4529 человек выздоровели, летальных исходов - 108. Сегодня в общей сложности в больницах региона находятся около 300 человек.
Между тем, Смоленская область вышла в третий этап снятия ограничений. Такое решение принял губернатор Алексей Островский, опираясь на анализ эпидемиологической обстановки в регионе.
Напомним, при соблюдении требований Роспотребнадзора разрешается:
- кататься на аттракционах, посещать кинотеатры, бассейны и сауны:
- разрешена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, увеселительных заведений;
- разрешено открыть гостиницы, детские лагеря, дома отдыха и др.;
- полностью отменяется изоляция в домашних условиях для людей, постоянно находящихся на территории региона;
- разрешена работа образовательных учреждений и секций.