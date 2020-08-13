Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 августа: число летальных случаев достигло 115

Умер еще один смолянин, который боролся с коронавирусом. Фото: pixabay.com.

По данным на утро 13 августа, в Смоленской области выявили 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. Федеральный оперативный штаб говорит о 18 выздоровевших за минувшие сутки. К сожалению, число летальных случаев продолжает расти. Еще один смолянин, у которого диагностировали коронавирус, умер.

5878 жителей региона болели или все еще болеют COVID-19. Фото: стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 5878 смолян. 4652 из них прошли курс лечение и избавились от новой инфекции. 115 человек, которые попали в больницу с коронавирусом, не смогли побороть болезнь и умерли.

Напомним, 22 смоленских медработника получили награду от Владимира Путина за работу с коронавирусными больными.