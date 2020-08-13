Сергей Неверов помог решить проблемы жителей смоленских дворов

Жители смоленских дворов, в которых проходит ремонт, получили ответы на волнующие их вопрос. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме пообщался с жителями смоленских дворов, в которых проходит ремонт. Часть проблем, которые волновали смолян, удалось решить на месте.

В 2020 году в Смоленске идет благоустройство 16 дворовых территорий, большинство по минимальному перечню. Он включает асфальтирование, укладку бордюрного камня, установку освещения, скамеек и урн. В списке благоустройства - расположенные рядом дома, которые часто имеют общие проезды.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Анатолия Глебова рассказал, что работы на всех территориях планируют завершить до 1 сентября. Сергей Неверов узнал, что с 2020 года приемку проводят в два этапа с участием инженерной компании «Смол-ДорНИИ-проект».

Жители смоленских дворов, в которых проходит ремонт, получили ответы на волнующие их вопрос. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы от Смоленской области пообщался с жителями домов №22а и 24а по улице Седова. Жители этих домов хотят перенести подпорную стенку и расширить парковочную зону, а также благоустроить пешеходные дорожки. Проблему могут решить в следующей году, а пока специалисты подготовят необходимые документы. Кроме того, волнующий жильцов дома вопрос по благоустройству тротуаров и лестницы тоже будет решен. Это проблема волновала смолян еще со встречи с главой регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталией Семенцовой.

Жители смоленских дворов, в которых проходит ремонт, получили ответы на волнующие их вопрос. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

– Мы прорабатываем вопрос, чтобы включить ремонт межквартальных проездов, которые повсеместно вызывают много вопросов у жителей, в наш проект по благоустройству. Условно, регион получает 100 млн рублей, 25 из них пойдут на проезды, - поделился своими планами по реализации «Городской среды» на федеральном уровне Сергей Неверов.

Также Сергей Неверов и председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов побывалии во дворах по улицам Пригородная и Кирова. Просьба жильцов перенести сроки капремонта и провести ремонт дворовых территорий, который граничат друг с другом, была решена. Рабочие уже установили бордюрный камень и ведут подготовку к укладке асфальта. Но на этом жалобы не закончились. Жильцы переживают из-за столба электросетей, которые мешают сделать парковку больше. Эта проблема тоже будет решена.

Жители смоленских дворов, в которых проходит ремонт, получили ответы на волнующие их вопрос. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

На месте удалось решить еще один вопрос. Старший по дону №28 на улице Кирова пожаловался на состояние окон.

– Наш двор давно нуждался в ремонте. Более 60 лет не менялись окна. Приятно, что так быстро удалось решить этот вопрос. Спасибо, что обратили внимание на наш дом и двор, так быстро отреагировали на запрос, - отметил старший по дому Павел Козлов.

Генеральный директор управляющей компании ОАО «Жилищник» Игорь Меншутин заявил, что окна поменяют к концу августа.

Жители смоленских дворов, в которых проходит ремонт, получили ответы на волнующие их вопрос. Фото: региональное отделение партии «Единая Россия».

– Сегодня мы посмотрели, как проходит реализация программы «Городская среда» в Смоленске. Порядка 90 млн направлено из федерального бюджета на благоустройство. Для нас самое важное, чтобы все работы по ремонту смоленских дворов были проведены качественно и своевременно Хорошо, что контроль за этим осуществляет и специально привлеченная профессиональная организация. На встрече присутствовали представители администрации города, управляющих организаций. Нужно оперативно реагировать на возникающие у жителей вопросы, - подытожил Сергей Неверов.