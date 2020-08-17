В Ярцеве появился бюст Василия Маргелова. Фото: личный архив.

Бюст Василия Маргелова установили в Ярцеве. В истории Воздушного десанта имя Василия Филипповича останется навсегда. Он олицетворял целую эпоху развития и становления ВДВ, с его именем связаны авторитет и популярность этого вида войск не только в нашей стране, но и за рубежом. Герой Советского Союза, генерал армии, ветеран советско-финской и Великой Отечественной войн, участник Парада Победы. Более двадцати лет он командовал Воздушно-десантными войсками.

Бюст установлен возле досугового центра, где собирается молодёжь, здесь проводят встречи поисковики, встречаются афганцы. Фото: личный архив.

Второй памятник отцу ВДВ появился в год 90-летия со дня рождения Воздушно-десантных войск. Его установка прошла в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается...».

Присутствующий на открытии бюста председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов обратил внимание на сохранение памяти.

– Мы должны беречь историю и имена таких героев, как Василий Маргелов, который всецело отдал себя служению Родине. Он создал такие войска, равных которым нет. Армия сильна не только вооружением и навыками, а прежде всего, силой духа ее солдат. Василий Филиппович передал свой опыт и мудрость новым поколениям. Наша задача пронести это сквозь года, чтобы как можно больше мальчишек стремились следовать его примеру, – отметил спикер регионального парламента.

Бесценное фото

Спикер регионального парламента Игорь Ляхов (на фото второй справа) призвал помнить имена героев и гордиться их подвигами. Фото: личный архив.

Памятник Маргелову появился в Ярцеве не случайно: во время Великой Отечественной войны здесь проходили тяжелые бои. Четвертый Воздушно-десантный корпус в феврале 1942 года стал участником сложнейшей Ржевско-Вяземской операции. Практически весь состав погиб, выполняя приказ.

Депутат областной Думы Ольга Васильева отметила, что очень важно устанавливать памятники современным героям, героям нашего времени. Ведь историю можно изучать не только по книгам и датам, но и через личности таких выдающихся людей, как Василий Маргелов, сказала Ольга Васильева.

Вклад Маргелова в формирование ВДВ был настолько значительным, что нашел отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ – «Войска дяди Васи». Фотография Василия Филипповича в дембельском альбоме шла у солдат по самой высокой цене — за комплект нагрудных знаков. Конкурс в Рязанское воздушно-десантное училище перекрывал цифры ВГИКа и ГИТИСа, а не прошедшие первый экзамен абитуриенты по два-три месяца, до снегов и морозов, жили в лесах под Рязанью в надежде, что кто-то не выдержит нагрузок и можно будет занять его место.

«Это очень достойный человек»

Памятник станет местом традиционных встреч тех, кто частично или полностью посвятил свою жизнь «крылатой пехоте». Фото: личный архив.

Памятник в Ярцеве появился в кратчайшие сроки. Курировал работы по установке предприниматель Александр Граков. Для него как для десантника важно было сделать всё достойно.

– Я 25 лет мечтал о том, чтобы в нашем городе был установлен памятник Маргелову, – признался Александр Граков. – Он элита наших Воздушно-десантных войск, пример для подражания.

Офицерская честь, достоинство, долг Родине и безусловная любовь к ней – вот то, что отличало Маргелова.

– Более двадцати лет Василий Филиппович командовал войсками. Он был востребован, но не мог променять небо ни на какую другую должность – даже на порядок выше. Это очень достойный человек. Мы должны чтить память о нем, – сказал член Совета Федерации, инициатор проекта «Защитникам Отечества посвящается...» Франц Клинцевич, поздравив смолян и сослуживцев с Днём Воздушно-десантных войск.

Напомним, реализация в регионе проекта «Защитникам Отечества посвящается...» позволила установить памятники героям войны 1812 года и Великой Отечественной во всех районах области.