Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 сентября: заболеваемость растет, вакцинация продолжается, карантин пока не светит

Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19. Фото: pixabay.com.

13 новых заболевших против 19 выздоровевших, 1 летальный исход. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19.

В регионе не отмечается резких скачков заболеваемости, в больницах региона по-прежнему находятся около 300 пациентов. Ранее власти сообщали, что пока нет поводов вводить карантин.

В настоящее время на Смоленщине проходят выборы губернатора, в Смоленский городской Совет и представительные органы 25 муниципальных образований.