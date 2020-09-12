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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 сентября: заболеваемость растет, вакцинация продолжается, карантин пока не светит

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 12 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19. Фото: pixabay.com.

Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19. Фото: pixabay.com.

13 новых заболевших против 19 выздоровевших, 1 летальный исход. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19.

В регионе не отмечается резких скачков заболеваемости, в больницах региона по-прежнему находятся около 300 пациентов. Ранее власти сообщали, что пока нет поводов вводить карантин.

В настоящее время на Смоленщине проходят выборы губернатора, в Смоленский городской Совет и представительные органы 25 муниципальных образований.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Фото: Стопкоронавирус.рф

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