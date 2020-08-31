Коронавирус в Смоленской области на 31 августа: Covid-19 фиксируется в единичных случаях

За последние сутки 10 человек получили положительный тест на COVID-19, 11 выздоровели. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За последние сутки 10 человек получили положительный тест на COVID-19, 11 выздоровели, сообщает столичный Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, за последние несколько суток в регионе не отмечены летальные исходы.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся менее 900 человек, из них около 600 - в режиме самоизоляции, еще 300 получают лечение в больницах.

В это же время в регионе готовятся в открытию школы. Ранее губернатор поручил, чтобы их режим работы и расписание уроков были составлены таким образом, чтобы минимизировать контакты школьников друг с другом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

- Также следует уделить пристальное внимание и соблюдению социальной дистанции, четкому следованию всем рекомендациям Роспотребнадзора, - сказал Алексей Островский.