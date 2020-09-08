Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 сентября: вакцинация населения и продление ограничений

6 человек заболели коронавирусной инфекций, 13 выздоровели, 1 пациент погиб. Фото: pixabay.com.

6 человек заболели коронавирусной инфекций, 13 выздоровели, 1 пациент погиб. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе.

Несмотря на незначительный рост заболевших за последние сутки руководство региона приняло решение о продлении ограничительных мер. Накануне Алексей Островский подписал Указ, согласно которому ряд запретов продолжают действовать в регионе. В частности, сохраняется масочный режим и социальное дистанирование. Действие третьего этапа сохранено до 15 сентября.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, департамент по здравоохранению сообщил, что в регион поступила и взрослая вакцина против гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.