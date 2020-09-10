В Туманово открыли бюст героя Великой Отечественной войны Екатерина Будановой. Фото: Андрей Смирнов.

Это признание Екатерина написала маме в письме. Наверное, в них заключены смыл жизни этой удивительной молодой женщины и завещание в будущее.

Екатерина Васильевна родилась 7 декабря 1916 года в деревне Коноплянка Вяземского района. После окончания школы она уехала работать в Москву на завод. Там без отрыва от производства с отличием прошла обучение в местном аэроклубе, получив звание лётчика-инструктора. Так сбылась ее детская мечта.

В начале войны известие о формировании женских авиаполков привело Буданову в истребительную часть, где она научилась обращаться с боевой машиной «Як-1» и получила назначение в женский истребительный авиаполк, обеспечивавший противовоздушную оборону Саратова.

Худенькая девушка с коротко остриженными волосами быстро стала своей в 758-ом истребительном авиационном полку. На передовой Катя Буданова стала ведомой у командира полка, летая с ним в паре.

Бюст установлен в рамках проекта партии «Единая Россия» «Защитникам Отечества посвящается…». Фото: Андрей Смирнов.

В конце ноября младшего лейтенанта Буданову, как одну из лучших и опытных лётчиц, зачислили в группу «свободных охотников». В 1943 году за участие в разгроме немецких войск на Волге и в районе Ростова Буданова была удостоена первой боевой награды - ордена Красной Звезды.

19 июля 1943 года в воздушном бою военный летчик Буданова была смертельно ранена. Не потеряв самообладания, она сумела посадить самолет на своей территории. Ей было 26 лет. За период боевой деятельности Екатерина Буданова совершила 266 боевых вылетов, уничтожила лично 6 самолетов противника и 5 - в группе с товарищами.

Ее посмертной наградой стал орден Отечественной войны 1-й степени, а спустя десятилетия в 1993 году Екатерине Васильевне Будановой посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

- Мы сегодня делаем дело, которое нужно нашим детям, внукам. Эти мальчишки и девчонки, которые стоят с цветами, будут приводить к этому памятнику своих внуков, говорить и вспоминать об уникальной женщине-истребителе», - отметил на митинге инициатор проекта «Защитникам Отечества посвящается..., - сказал сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич.

По его словам, обычно женщины летали в Великую Отечественную войну на тихоходных самолетах, а у пилотов-истребителей были совсем другие нагрузки, опасные для здоровья женщин: «Она побеждала фашистских летчиков, в том числе из полка асов. Чтобы вы понимали, немцы набирали в этот полк только тех летчиков, которые по многу раз отличились в боях, пройдя через Европу. Вот такой нашей землячке мы открываем памятник».

Обратившись к молодежи, Франц Адамович призвал знать и оберегать историю своей страны.

Фото: Андрей Смирнов.

- Мы живем в стране, у которой пытаются отнять историю, когда за границей рушат памятники воинам-освободителям. А вы сегодня присутствуете на открытии памятника. Мы восстанавливаем историческую справедливость. Спасибо всем, кто пришел на митинг. Нужно понимать, что всякая политическая конъюнктура приходит и уходит, а настоящая память, история нашего края, всегда остается, она - святое, самое важное, - подчеркнул сенатор.

- Очень важно, что памятник установлен в год 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в преддверии освобождения нашей Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Памятник Екатерине Будановой, Герою России, отважной летчице - это еще одна духовная скрепа, которая соединяет подвиг предшествующих поколений с нашей сегодняшней жизнью. Это пример молодежи, как любить, как служить Родине и как относиться к Отечеству, - сказал на митинге депутат Смоленской областной Думы Анатолий Василевич.

Собравшиеся отмечали, что Смоленская и Вяземская земля богаты людьми, которыми гордятся, что место, где установлен памятник, приобрело законченную композицию, и здесь будут проходить многие памятные мероприятия.

В музее Тумановской средней школы собран богатый материал о Екатерине Будановой и других знаменитых земляках Тумановской земли. Фото: Андрей Смирнов.

Говоря о летчице Будановой и тяжелейшем военном времени, участники вспомнили имя еще одной женщины, благодаря которой были установлены сотни имен павших воинов – Эмилии Степановны Гайдуковой. Она совершила свой подвиг в мирное время, занимаясь педагогической и поисковой деятельностью. Ее усилиями в музее Тумановской средней школы собран богатый материал о Екатерине Будановой и других знаменитых земляках Тумановской земли.