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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 сентября: заболеваемость стабильно растет, в регионе новый летальный исход

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 10 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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13 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки, 8 человек выздоровили, 1 пациент скончался. Фото: pixabay.com.

13 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки, 8 человек выздоровили, 1 пациент скончался. Фото: pixabay.com.

13 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки, 8 человек выздоровили, 1 пациент скончался. Оперативный штаб представил новые данные распространения коронавирусной пнесмонии. На сегодняшний день около 300 человек находятся в больницах региона.

В регионе продолжает действовать третий этап ограничительных мероприятий, полностью их снимать не спешат. Новое решение о продлении или снятии мер будет принято 15 сентября.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в регионе продолжается вакцинация беременных женщин, детей и взрослых от гриппа. В государственные учреждения поступила вакцина и все желающие могут получить защиту от гриппа бесплатно.

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