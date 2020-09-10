Губернатор Смоленской области оценил развитие битумного завода «Газпром нефти» в Вязьме

Битумы компании применяются как в России, так и за рубежом. Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

Во время рабочей поездки в Вязьму губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил завод «НОВА-Брит», который принадлежит компании «Газпром нефть». Глава региона ознакомился с процессом выпуска и фасовки высокотехнологичных битумопроизводных материалов и высоко оценил технические решения, представленные на тестовом полигоне предприятия.

Обратим внимание, что «НОВА-Брит» - одно из ведущих отечественных предприятий по выпуску материалов на основе битума для строительства и обслуживания объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, аэродромов, ЖКХ и энергетики. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает свыше 100 наименований мастик, герметиков, защитно-восстановительных составов, стыковочных лент, многие из которых не имеют аналогов в России. Продукция завода применяется на всех федеральных трассах, а также поставляется в страны Европы, Азии и Южной Америки.

«Завод продолжает развиваться и внедряет лучшие технологии для выпуска инновационных битумных материалов. Это позволяет обеспечивать растущие потребности отечественной дорожно-строительной отрасли, создавать высокотехнологичные рабочие места и укреплять промышленный потенциал Смоленской области», - отметил Алексей Островский.

Губернатор Смоленской области также осмотрел уникальный для российской дорожной отрасли мобильный комплекс для нанесения защитно-восстановительного состава. Самоходный комплекс позволяет равномерно распределять по асфальтобетонному покрытию битумные вяжущие, обеспечивающие надежность и долговечность дорог.

«Масштабные проекты развития сети дорог в России требуют применения современных материалов, которые увеличивают срок службы покрытий и снижают затраты на их содержание и ремонт, - пояснил генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов. - Инновационные битумопроизводные вяжущие, произведенные на заводе «НОВА-Брит» по лучшим технологическим стандартам, обладают высокими эксплуатационными характеристиками и по своим свойствам успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Это позволяет применять нашу продукцию для строительства большого числа инфраструктурных объектов: автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос, мостов и тоннелей».

В рамках заключенного в 2019 году соглашения с регионом компания обеспечивает поставки битумов и битумопроизводных для развития транспортной инфраструктуры Смоленской области.